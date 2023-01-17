Населенное место

Кена, ст. Либаво-Ром. жел. дор, жит. 16 (8 м. 8 ж.), у. гор. 28 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 38 в.

Кена, дом при станции (Свянцицкого), жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. ½, раз. см. пред.