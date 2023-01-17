Кяна
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- местечко
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кена, ст. Либаво-Ром. жел. дор, жит. 16 (8 м. 8 ж.), у. гор. 28 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 38 в.
Кена, дом при станции (Свянцицкого), жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. ½, раз. см. пред.
Кена, селение при станции, жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. ¼, раз. см. пред.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Kenos glž. st.