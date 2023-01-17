Тчанова
Янская волость, Мологский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Где упоминается данное место
Дело по прошению отставного рядового из крестьян дер. Чанова Ямской волости Мологского уезда Петра Иванова об освобождении от рекрутской повинности племянника Фоку Федоро Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3454Тчанова (Чанова), д. вл.при колодцах.6232176959Мельница.Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Чаново III. Янское общество1141541—Янский приходПоказать скан