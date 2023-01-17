деревня Тчанова, деревня Тчанова, Янская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Тчанова

Янская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению отставного рядового из крестьян дер. Чанова Ямской волости Мологского уезда Петра Иванова об освобождении от рекрутской повинности племянника Фоку Федоро Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3454Тчанова (Чанова), д. вл.при колодцах.6232176959Мельница.
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Янская волость
д. Чаново III. Янское общество1141541Янский приход
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