Биюрган
Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2316Биюрган, деревня.при рч. Биюргане.20662181144Т. 145 - 122. Б. 36 - 22. — Мечеть 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1170. Биюргань, деревня бывшая государственная, при речке Биюргане, дворов 72, жителей 419, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
1Биюрган, д. при реч. Биюргане, прос. дор., мечеть, х.-зап. маг., 2 бак. лав.228110279294Земледелие, производство вален. и кошем, плетен. лаптей и выделка ов чин
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142674Биюргандеревня55°51'52°49'N-39-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92657426101д Биюргандеревня
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