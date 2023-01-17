деревня Биюрган, деревня Биюрган, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Биюрган

Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2316Биюрган, деревня.при рч. Биюргане.20662181144Т. 145 - 122. Б. 36 - 22. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Кузекеевская волость
1170. Биюргань, деревня бывшая государственная, при речке Биюргане, дворов 72, жителей 419, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Кузкеевская волость
1Биюрган, д. при реч. Биюргане, прос. дор., мечеть, х.-зап. маг., 2 бак. лав.228110279294Земледелие, производство вален. и кошем, плетен. лаптей и выделка ов чин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тукаевский район
142674Биюргандеревня55°51'52°49'N-39-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Биюрганское сельское поселение
92657426101д Биюргандеревня
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