хутор Дуленков, хутор Дуленков, Боковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Дуленков

Боковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1572Дуленский.при рч. Кривой.8258232269
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Еланская станица
662Верхне-Дулинский хутор, Еланской станицы, при реке Кривая872640268271Хуторское правление35915946
2820Нижне-Дулинский хутор, Еланской станицы, при реке Кривая,852639267284Хуторское правление, приходское училище35815847

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Боковский район
531659Дуленковхутор49°14'00"41°54'00"M-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Боковский муниципальный район, Боковское сельское поселение
60607411126х Дуленковхутор
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