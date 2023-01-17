село Черныж, село Черныж, Волинська область (на 2018) — Familio

Черныж

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Гараимовская волость
1061. Черниж, село бывшее владельческое, дворов 57, жителей 604, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3525Чорнижселоцентр сільської радир-н Маневицькийсільрада Чорнижівська
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