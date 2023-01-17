село Буща, село Буща, Рівненська область (на 2018) — Familio

Буща

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Будеражская волость
405. Буща, село бывшее владельческое, при речке Збытнике, дворов 46, жителей 556, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20059Бущаселоцентр сільської радир-н Здолбунівськийсільрада Бущанська
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