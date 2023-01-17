деревня Борисково, деревня Борисково, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Борисково

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Выкопировка с планшета наделов крестьян д. Борискова Осеченской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 343 Показать все
Выкопировка с планшета наделов крестьян д. Борискова Осеченской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 344 Показать все
Выкопировка с планшета наделов крестьян д. Борискова Осеченской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 345 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3929Борисово, д. удел.при колодцах.3636175265Часовня 1.
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Осеченская волость
2Борисково301

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
278559Борисководеревня57°40'34°59'O-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Дятловское сельское поселение
28612404131д Борисководеревня
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