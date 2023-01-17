Ачу-Елга
Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1220Ачу-илга, деревня.при рч. Ачу-илге10025195155Б. — Мельница водяная. Извозничество.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
805. Ачуелгина, деревня бывшая государственная, при речке Ачуелге, дворов 27, жителей 148, молитвенный дом
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Ачуелга, д. при реч. того же назв., прос. дор., мечеть (постр. в 1893 г.), х.-з. маг., вод. мел.1042341129131Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522578Ачу-Елгадеревня56°18'00"55°22'00"O-40-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80650445111д Ачу-Елгадеревня