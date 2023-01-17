деревня Ачу-Елга, деревня Ачу-Елга, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ачу-Елга

Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1220Ачу-илга, деревня.при рч. Ачу-илге10025195155Б. — Мельница водяная. Извозничество.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кызыльяровская волость
805. Ачуелгина, деревня бывшая государственная, при речке Ачуелге, дворов 27, жителей 148, молитвенный дом

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кызылъяровская волость
4Ачуелга, д. при реч. того же назв., прос. дор., мечеть (постр. в 1893 г.), х.-з. маг., вод. мел.1042341129131Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Татышлинский район
522578Ачу-Елгадеревня56°18'00"55°22'00"O-40-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Татышлинский муниципальный район, Сельское поселение Курдымский сельсовет
80650445111д Ачу-Елгадеревня
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