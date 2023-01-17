село Бережки, село Бережки, Кировский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Бережки

Кировский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
790Бережки, д. каз.при рч. Неручи.4534101328312
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Лосинская волость
222. Бережки, село бывшее государственное, при речке Неруче, дворов 170, жителей 1087, церковь православная, 2 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Кировский район
78238Бережкисело54°07'34°27'N-36-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Кировский муниципальный район, Сельское поселение село Бережки
29614404101с Бережкисело
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