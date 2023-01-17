деревня Самородинки, деревня Самородинки, Вишневская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Самородинки

Вишневская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Вишневская волость
Самородинки, д., жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 26, у. гор. 38 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Солы 54 в.
Ошмянский уезд, Гольшанская волость
Самородники, з., жит. 73 (33 м. 40 ж.), дес. 115, у. гор. 32 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Солы 49 в.
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