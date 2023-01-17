Караш
Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе Зубкова Сергея Петровича, крестьянина с. Караши, Карашской вол. Ростовского у. на постановление уездного съезда от 8 июля по отмене приговора Карашского во Показать все
Дело об учреждении сельской пожарной дружины в деревне Караш Карашской волости Ростовсского уезда. 1905 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Дело 3534.
Дело об учреждении Карашского общества потребителей в селе Караш, Карашской волости, Ростовского уезда. 1913–1914 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Показать все
По жалобе гр. с. Караш Карашской вол. Федора Никол. и Ольги Ивановны Шадриных-Фураевых и Веры Ивановны Фураевой на отказ Карашского ВИК в регистрации добровольного раздел Показать все
По иску Карашского ВИК-а о лишении прав на землепользование служителя культа с. Караш, Карашской вол. Лахотского Алексея Ивановича. 1929 г. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину села Караш Карашской волости Дмитрию Ильичу Обшивалову о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярославской о Показать все
Дело о спорной земле между гражданами с. Караш, Карашской волости О. И. Фураевой и Д. И. Фураевым. 1921–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-16 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Караш Карашской волости А. П. Сопова с братом П. П. Соповым. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7281Караш, с. каз.при рч. Пахне.353562168218Церквей православных 2. Приходское училище. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
307. Карам, село бывшее государственное, при речке Пашме, дворов 52, жителей 286, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, часовня, 19 лаво Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3746Карашсело56°54'с.ш.39°24'в.д.O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78637441431с Карашсело
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