деревня Паськовка, деревня Паськовка, Жирковская волость, Константиноградский уезд (на 1900) — Familio

Паськовка

Жирковская волость, Константиноградский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2243Паськовка, д. вл.при рч. Липянке.653546144161
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Жирковская волость
377. Ново-Григорьевка (Паськово), деревня бывшая владельческая, при речке Липянке, дворов 45, жителей 262, 2 ветряных мельницы, кирпичный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Жирковская волость
17.0Ново-Григорьевка (Малая Паськовка) деревняНово-Григорьевское449606085195204399
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