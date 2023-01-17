Татмышева Югутлы
Ново-Мамеевская волость, Цивильский уезд (на 1914)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2682Татмышева Югутлы (Хозан-силь), д. каз.при овраге Айхамете.4714144963Показать скан
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Татмышева-Ягутли, Нов.-Мамеев. см. Ягутли.Показать скан
Юкутли, Нов.-Мамеевскойсм. Ягутли.Показать скан
Ягутли (Татмышева-Ягутли, Юкутли), Ново-Мамеевскойчуваши246Показать скан