деревня Татмышева Югутлы, деревня Татмышева Югутлы, Ново-Мамеевская волость, Цивильский уезд (на 1914) — Familio

Татмышева Югутлы

Ново-Мамеевская волость, Цивильский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2682Татмышева Югутлы (Хозан-силь), д. каз.при овраге Айхамете.4714144963
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Ново-Мамеевская волость
Татмышева-Ягутли, Нов.-Мамеев. см. Ягутли.
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Юкутли, Нов.-Мамеевскойсм. Ягутли.
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Ягутли (Татмышева-Ягутли, Юкутли), Ново-Мамеевскойчуваши246
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