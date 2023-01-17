Населенное место

Адамполь, ф. (Гр. Тышкевича), жит. 5 (4 м. 1 ж.), дес. 242, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Молодечно 47 в.

Адамполь, з. (Гр. Тышкевича), жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 25, раз. см. предыдущ.