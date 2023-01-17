Тутково
Кондаковская волость, Угличский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по телеграмме крестьянина И. Добрина о беспорядках в деревне Тутково Кандаковской волости, Угличского уезда. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 73. Опис Показать все
Владенная запись дер. Тутково Кондаковской волости Угличского уезда. 1867–1868 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1162.
Владенная запись лесного надела дер. Путково Кондаковской волости Угличского уезда. 1875–1877 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1163.
Дело по рассмотрению жалобы отставного унтер-офицера Жукова Е. М. из дер. Туткова Кондаковской волости Угличского уезда на неправильное взыскание с него приставом 2-го ст Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9632Тутково, д. каз.при колодце.4015246882Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ТутковоII. Общество № 2[в списке удаленных селений]1429—28Губачевский приходПоказать скан