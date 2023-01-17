деревня Тутково, деревня Тутково, Кондаковская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Тутково

Кондаковская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело по телеграмме крестьянина И. Добрина о беспорядках в деревне Тутково Кандаковской волости, Угличского уезда. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 73. Опис Показать все
Владенная запись дер. Тутково Кондаковской волости Угличского уезда. 1867–1868 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1162.
Владенная запись лесного надела дер. Путково Кондаковской волости Угличского уезда. 1875–1877 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1163.
Дело по рассмотрению жалобы отставного унтер-офицера Жукова Е. М. из дер. Туткова Кондаковской волости Угличского уезда на неправильное взыскание с него приставом 2-го ст Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9632Тутково, д. каз.при колодце.4015246882
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Кондаковская волость
д. ТутковоII. Общество № 2[в списке удаленных селений]142928Губачевский приход
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close