Александровская
Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- слобода
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Административное дело о представлении сведений не встречается ли препятствий к перечислению крестьянина Фабричной слободы Александра Моисеевича Липпияйнена с женою его в Показать все
О разрешении на открытие чугунолитейного завода саксонского подданного К. Э. фон Кверфурта в с. Александровке Белоостровской волости Петербургского уезда (имение Ольхиных Показать все
О разрешении на открытие завода по изготовлению горючего «Силотвор» инженера Руктешеля в с. Александровке Белоостровской волости Петербургского у. 1885–1890 гг. // Центра Показать все
О рассмотрении проекта перестройки Троицкой церкви при бумажных фабриках Кайдановых в с. Александровке Белоостровской волости Петербургского у. 1887 г. // Центральный гос Показать все
По жалобе крестьянина д. Александровка, Белоостровской волости, Петербургского уезда, А. Сазонова на земского начальника 2-го участка. 1893–1894 гг. // Центральный госуда Показать все
О перечислении крестьянина д. Александровки Белоостровской волости Петербургского уезда Е. Чернышева в монашество. 1897 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О выкупе земли крестьянкой с. Александрова Белоостровской волости Петербургского уезда Анной Сединой. 1900–1906 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О выкупе земли крестьянкой с. Александровского Белоостровской волости Петербургского уезда Глумовой. 1901–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О поступлении в Петербургское губернское казначейство выкупных платежей от крестьянина с. Александровка Белоостровской волости Петербургского уезда. 1903–1904 гг. // Цент Показать все
По ходатайству крестьянина с. Александровка Белоостровской волости Петербургского уезда Ивана Явремяйне о разрешении продать участок земли пот. поч. гр. Георгию Педдеру. Показать все
О продаже земли крестьянином селения Александровки Белоостровской волости Петербургского уезда Александром Рюппе мещанину г. Полангена Герману Ицикову Гутману. 1909–1910 Показать все
По ходатайству крестьянина с. Александровка Белоостровской волости Петербургского уезда Андрея Робоне о разрешении ему продажи земли. 1909–1910 гг. // Центральный государ Показать все
О взыскании денег крестьянкой с. Александровка Белоостровской волости Петербургского уезда О. Рыковой с М. Мастюгиной. 1902–1905 гг. // Центральный государственный истори Показать все
О рассмотрении плана села Александровского Рыбацкой вол. Петербургского уезда с прокладкой ул. и пер. ; план. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
О продаже земли крестьянами с. Александровского Рыбацкой вол. Петербургского уезда Дрюбиными Александровскому сталелитейному заводу. 1900–1904 гг. // Центральный государс Показать все
Об уступке крестьянами с. Александровского Рыбацкой вол. Петербургского уезда участка земли под постройку церковного дома. 1900–1901 гг. // Центральный государственный ис Показать все
По жалобе крестьянина с. Александровское Рыбацкой вол. Петербургского уезда Я. Лаврентьева на порядок взимания с него пригородного сбора. 1901 г. // Центральный государст Показать все
О выкупе четырех наделов земли крестьянкой с. Александровского Рыбацкой волости, Петербургского уезда Е. Дрюбиной. 1891–1893 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Александровское, Рыбацкой волости, Петербургского уезда, М. Косыревым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
По жалобе крестьянки д. Александровской, Рыбацкой волости, Петербургского уезда, Е. Дрюбиной на постановление уездного съезда по делу о семейном разделе. 1893–1894 гг. // Показать все
По жалобе крестьян с. Александровского, Рыбацкой волости, Петербургского уезда, А. Иванова и Е. Радионовой по 129 ст. Прав. о пр. суд. дел. 1894–1895 гг. // Центральный г Показать все
Об обмене земли крестьянкой с. Александровское Рыбацкой волости Петербургского уезда Е. Дрюбиной и обществом Александровского механического завода. 1897 г. // Центральный Показать все
По жалобе крестьянина с. Александровское, Рыбацкой волости, Петербургского уезда И. Дрюбина на земского начальника. 1897 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О выкупе надельной земли крестьянами села Александровского Рыбацкой волости Петербургского уезда Дрюбиными. 1898–1899 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
О выкупе земли крестьянами с. Александровское Рыбацкой волости Петербургского уезда Николаевыми. 1903–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По спору крестьян села Александровского Рыбацкой волости Павла и Ивана Афанасьевых о разделе имущества. 1883 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По прошению крестьянина Я. Лаврентьева села Александровского Рыбацкой волости об отмене решения волостного суда по обвинению его в неуплате податей и распутном поведении. Показать все
По прошению крестьянина Г. Косырева села Александровского Рыбацкой волости на брата своего сельского старосту М. Косырева о разделе земли. 1886 г. // Центральный государс Показать все
О выкупе 4-х наделов земли крестьянином Ф. В. Доюбиным села Александровского Рыбацкой волости. 1888–1889 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По прошению мещанина А. Блатова села Александровского Рыбацкой волости о выдаче удостоверения на право владения домом. 1890 г. // Центральный государственный исторический Показать все
Дело по жалобе крестьянина села Александровского Рыбацкой волости Н. М. Косырева на сельского старосту И. А. Буслаева о неправильном учете общественных денежных сумм. 191 Показать все
О споре между Обществом крестьян села Александровского Рыбацкой волости и крестьянином П. Скоробогатовым о земельном участке. 1875–1876 гг. // Центральный государственный Показать все
Ведомости учета недвижимого имущества разных владельцев в с. Александровском Рыбацкой волости. 1903 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О праве личной собственности участков земли крестьянину села Александровского Рыбацкой волости И. А. Буслаева. 1912–1913 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
436Александровская, слоб. вл.при заливе Фабричном.3521199273331Церковь православная 1. Фабрика Александровская писчебумажная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
3. Александровка, селение бывшее владельческое, дворов 165, жителей 680, церковь православная, школа, 4 лавки
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Александровка с.353 стан1032 участок20станция Белоостров, Финляндской железной дороги
Александровское с., пристань9Александровский пригородный участок411 участок12Санкт-Петербург.