хутор Бенидиктова, хутор Бенидиктова, Vecumu pagasts, Balvu novads (на 2019) — Familio

Бенидиктова

Vecumu pagasts, Balvu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Мариенгаузенская волость
79БенедиктовкафермаКира, рекаКатолики - Мариенгаузенского, римско-католического; православные - Эржепольского, православного; лютеране - Стружено-Стернянского, лютеранскогоМ. И. Забелло, графине, кат.1

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Vecumu pagasts
Benidiktovaagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=120139
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