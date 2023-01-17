село Рысакаево, село Рысакаево, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Рысакаево

Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
548Расакаева (Рысакаева, Шигаева), д. башк.при рч. Арвяке, близь горы Урала.812676193179Мечеть 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белорецкий район
523149Рысакаевосело53°48'00"58°16'00"N-40-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Сосновский сельсовет
80611446116с Рысакаевосело
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