дачный посёлок Лесной Городок, дачный посёлок Лесной Городок, Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Лесной Городок

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
дачный посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Перхушковская волость
Лесной городок, дачная местность 284Московско-Киево-Воронежская железная дорога, платформа 26 в. 0Имение Белавенец.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
40948Лесной Городокдачный пос.55°38'с.ш.37°12'в.д.N-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Городское поселение Лесной Городок
46641160051дп Лесной Городокдачный поселок
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