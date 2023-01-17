село Устье, село Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Устье

Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2131Новое Устье, с. каз.при р. Цне.246190707739Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Моршанская волость
842. Нв. Устье, село бывшее государственное, дворов 247, жителей 1665, церковь православная, 2 лавки

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Моршанская волость
село Новые Устья«Моршанская» п.-т. контора55

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Моршанский район
79024Устьесело53°28'41°51'N-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Моршанский муниципальный район, Сельское поселение Устьинский сельсовет
68616480101с Устьесело
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