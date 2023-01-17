деревня Орловка, деревня Орловка, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Орловка

Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Казачинская волость
554Орловская, д. (п. уч. Шилин Брод, 157 дол.), на рч. Б. Бобровке 16454756

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Большемуртинский район
165015Орловкадеревня57°16'93°12'O-46-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Большемуртинский муниципальный район, Сельское поселение Раздольненский сельсовет
4610428111д Орловка#Н/Д
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