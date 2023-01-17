село Латоново, село Латоново, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Латоново

Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1193Латоновский Филипсон, пос. вл.при рч. Мокром Еланчике., Сарматской.85100277278
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Мало-Кирсановская волость
2289Латона слобода, Мало-Кирсановской волости, при реке Сарматке288169713931309Сельское правление, церковь, цк-пр. школа, паровая мельница, 3 ветр.105357

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Матвеево-Курганский район
31685Латоновосело47°28'00"38°38'00"L-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Матвеево-Курганский муниципальный район, Малокирсановское сельское поселение
60631440131с Латоновосело
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