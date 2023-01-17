Мериново
Рыбинский уезд, Ярославская губерния (на 1859)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 1/2 надела Шарашкиной Марией Семеновной, крестьянкой д. Мериново Арефинской вол. Рыбинского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все
Дело о выкупе 2 наделов крестьянкой д. Мериново Арефинской вол. Рыбинского у. Агафьей Яковлевой. 1894–1895 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Мериново Арефинской волости Рыбинского уезда Петром Ильиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1886 гг. // Гос. арх Показать все
Дело о взносах денег крестьянами дер. Мериново Арефинской волости Рыбинского уезда Михаилом Ивановичем и Николаем Ивановичем Комаровыми в уплату капитального долга по вык Показать все
Дело по прошению временнообязанного крестьянина князя Голицына Рыбинского уезда Арефинской волости д. Меринова В. И. Спасского о неправильной отдаче в минувший набор пасы Показать все
Дело о самовольном сходе и попойке кр-н д. Мериново Арефинской волости. 1895 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 45. Опись 1. Дело 590.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8118Мериново, д. вл.при р. Ухре.3030215386Показать скан