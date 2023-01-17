деревня Мериново, деревня Мериново, Рыбинский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Мериново

Рыбинский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 1/2 надела Шарашкиной Марией Семеновной, крестьянкой д. Мериново Арефинской вол. Рыбинского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все
Дело о выкупе 2 наделов крестьянкой д. Мериново Арефинской вол. Рыбинского у. Агафьей Яковлевой. 1894–1895 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Мериново Арефинской волости Рыбинского уезда Петром Ильиным в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1877–1886 гг. // Гос. арх Показать все
Дело о взносах денег крестьянами дер. Мериново Арефинской волости Рыбинского уезда Михаилом Ивановичем и Николаем Ивановичем Комаровыми в уплату капитального долга по вык Показать все
Дело по прошению временнообязанного крестьянина князя Голицына Рыбинского уезда Арефинской волости д. Меринова В. И. Спасского о неправильной отдаче в минувший набор пасы Показать все
Дело о самовольном сходе и попойке кр-н д. Мериново Арефинской волости. 1895 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 45. Опись 1. Дело 590.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8118Мериново, д. вл.при р. Ухре.3030215386
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close