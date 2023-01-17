деревня Швецово, деревня Швецово, Куменский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Швецово

Куменский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
1008Родиона Астраханцова (Швецово), поч. каз.при колодцах.3625136876
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Якимовагинская волость
160. Швецовский (Родиона Астраханцова), починок бывший государственный, дворов 21, жителей 132, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Куменский район
29455Швецоводеревня58°17'49°55'O-39-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Куменский муниципальный район, Речное сельское поселение
33620444176д Швецоводеревня
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