деревня Мельники, деревня Мельники, Ганцевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Мельники

Ганцевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Круговичская волость
Мельники, деревня267404255715
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ганцевичский район, Начский сельсовет
д Мельники137

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ганцевичский район, Начский сельсовет
д. Мельники130
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