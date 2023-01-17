Шайдуриха
Невьянский, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2123Шайдурихинское (Шайдуриха), сел.при рч. Шайдурихе.872593267295Церковь православная 1. Почтовая станция. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
381. Шайдурихинское (Шайдуриха), село бывшее государственное, при речке Шайдурихе, дворов 122, жителей 591, церковь православная, школа, почтовая станция, 2 лавки, 3 пост Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90023Шайдурихасело57°23'с.ш.60°35'в.д.O-41-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65714000281с Шайдурихасело