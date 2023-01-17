деревня Любички, деревня Любички, Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Любички

Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Любички Симоновской вол. Алексинского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 291.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Любички Симоновской вол. Алексинского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 292.
Дело по жалобе уполномоченного крестьянского общества с-ца Любички Симоновской вол. Алексинского у. Василия Борисова Журавлева на постановление Алексинской уездной землеу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Алексинский уезд
516Любички, д. вл. и каз.при овраге безымянном.2524197289
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Алексинский уезд, Симоновская волость
144. Любички, село бывшее владельческое и государственное, дворов 22, жителей 165, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Заокский район
390843Любичкидеревня54°31'с.ш.37°26'в.д.N-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Заокский муниципальный район, Демидовское сельское поселение
70622410421д Любичкидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close