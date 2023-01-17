Любички
Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Любички Симоновской вол. Алексинского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 291.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Любички Симоновской вол. Алексинского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 292.
Дело по жалобе уполномоченного крестьянского общества с-ца Любички Симоновской вол. Алексинского у. Василия Борисова Журавлева на постановление Алексинской уездной землеу Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
516Любички, д. вл. и каз.при овраге безымянном.2524197289Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
144. Любички, село бывшее владельческое и государственное, дворов 22, жителей 165, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390843Любичкидеревня54°31'с.ш.37°26'в.д.N-37-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70622410421д Любичкидеревня