посёлок Каргальское, посёлок Каргальское, Орловская станица, Сальский округ (на 1915) — Familio

Каргальское

Орловская станица, Сальский округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Орловская станица
1764Каргальское вр. поселок, в юрте Орловской станицы44183173291
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