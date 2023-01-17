село Таш-Кустьяново, село Таш-Кустьяново, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Таш-Кустьяново

Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Имилеевская волость
896. Ташбулат (Кустьянова), деревня башкир, при речке Каралыке, дворов 46, жителей 640, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большеглушицкий район
57493Таш-Кустяновосело52°18'с.ш.51°14'в.д.N-39-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большеглушицкий муниципальный район, Южное сельское поселение
36608428136с Таш-Кустьяновосело
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