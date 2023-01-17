деревня Першина, деревня Першина, Ирбитское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Першина

Ирбитское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянах дер. Першино Стригановской волости Ирбитского уезда Пермской губернии. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 102. Опись 204. Дело 8914.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2594Першина, дер.при р. Ерменихе.573561215246
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Стриганская волость
683. Першина, деревня бывшая государственная, при речке Ерменихе, дворов 96, жителей 538, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
51612Першинадеревня57°16'с.ш.62°38'в.д.O-41-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ирбитское
65711000371д Першинадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close