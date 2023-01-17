Першина
Ирбитское, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О крестьянах дер. Першино Стригановской волости Ирбитского уезда Пермской губернии. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 102. Опись 204. Дело 8914.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2594Першина, дер.при р. Ерменихе.573561215246Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
683. Першина, деревня бывшая государственная, при речке Ерменихе, дворов 96, жителей 538, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51612Першинадеревня57°16'с.ш.62°38'в.д.O-41-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000371д Першинадеревня