железнодорожная станция Юра, железнодорожная станция Юра, Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Юра

Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вельский район
107468Юраж.-д.ст.(нп)61°09'с.ш.41°09'в.д.P-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Верхнешоношское сельское поселение
11605412126ж/д ст Юражелезнодорожная станция
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