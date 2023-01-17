деревня Пушкарцово, деревня Пушкарцово, Бабиничская волость, Витебский уезд (на 1906) — Familio

Пушкарцово

Бабиничская волость, Витебский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Витебская губерния, Витебский уезд, Бабиничская волость
2. Пушкарцова, деревня бывшая владельческая, при реке Титонке, дворов 5, жителей 34, церковь православная, зашт.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Бабиничская волость
18ПушкарцоводеревняПолонная, рекаВитебской Иоанна-Крестителя церквиТуловское сельское общество бывших помещичьих крестьян6
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