деревня Кулешовка, деревня Кулешовка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Кулешовка

Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
План с. Подгорного, отведенного из надельной земли общества крестьян деревни Кулешовки, Сырской волости. 1913 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-280. Опись 1. Д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
1933Кулешовка, д. каз.при прудах.1812228694
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Липецкий район
78673Кулешовкадеревня52°36'00"39°21'00"N-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Липецкий муниципальный район, Сельское поселение Косыревский сельсовет
42640432126д Кулешовкадеревня
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