деревня Спасская, деревня Спасская, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Спасская

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
490Спасская (Спасский Починок), дер.при ррч. Кутамыше и Родничной.12723247480
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Чусовская волость
240. Спасская (Розничная), деревня бывшая владельческая, при речке Розничной, дворов 23, жителей 138, часовня
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