Викторишки
Решанская волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Викторишки, ф. (Бутурлина), жит. 27 (13 м. 14 ж.), дес. 67, у. гор. 9 в., вол. пр. 18 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Вильна 12 в.