хутор Кисловщина, хутор Кисловщина, Иодская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Кисловщина

Иодская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Иодская волость
Кисловщина, х. (Святополк-Мирского), оз. Кисловщина, жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 2, у. гор. 76 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Бальбиново 50 в.
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