деревня Никольское, деревня Никольское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Никольское

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6665Никольское (Поточино), с. вл.при р. Кашинке.3012258590Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Суходольская волость
633. Никольское (Понточино), село бывшее владельческое, при реке Кашинке, дворов 26, жителей 136, церковь православная

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Елисеевская волость
23Никольское331

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
129599Никольскоедеревня57°35'37°24'O-37-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Никольское сельское поселение
28626412101д Никольскоедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close