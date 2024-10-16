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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1165Верхняя Грязнуха (Крафт), колон. нем.при рч. Грязнухе.505617312751256Церковь римско-католическая 1. Училище. Заводов 6. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
606. Вр. Грязнуха (Крафт), селение колонистов, при речке Грязнухе, дворов 266, жителей 3473, церковь католическая, школа, лавка, 4 кожевни, 2 сипильни.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14089Верхняя Грязнухасело50°29,0' с.ш.45°29,0' в.д.M-38-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18618456106с Верхняя Грязнухасело