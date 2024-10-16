село Верхняя Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Верхняя Грязнуха

Камышинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1165Верхняя Грязнуха (Крафт), колон. нем.при рч. Грязнухе.505617312751256Церковь римско-католическая 1. Училище. Заводов 6. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Усть-Кулалинская волость
606. Вр. Грязнуха (Крафт), селение колонистов, при речке Грязнухе, дворов 266, жителей 3473, церковь католическая, школа, лавка, 4 кожевни, 2 сипильни.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Камышинский район
14089Верхняя Грязнухасело50°29,0' с.ш.45°29,0' в.д.M-38-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Камышинский муниципальный район, Усть-Грязнухинское сельское поселение
18618456106с Верхняя Грязнухасело

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