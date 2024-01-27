деревня Туржино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Туржино

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Пондальской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Марковская волость
336. Туржино, сельцо бывшее государственное, при реке Шоле, дворов 3, жителей 20, церковь православная, часовня, школа

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Марковская волость
37Туржино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Гридинского1010293463128161земледелиелесные заработкирека Ивода.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
272530Туржинодеревня60°22'с.ш.36°07'в.д.P-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Сельское поселение Вепсское национальное
19605406261д Туржинодеревня

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