другой Иловлинка, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Иловлинка

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1111Иловла (Лейхтлинг, Резовка), колон. нем.при р. Иловле.545698470449Церковь римско-католическая 1. Училище. Маслобойня 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Каменская волость
520. Иловля (Лейхтлинг), селение колонистов, при реке Иловле, дворов 149, жителей 1291, церковь католическая, школа, лавка, 3 ветряных мельницы

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