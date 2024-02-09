село Новая Деревня, село Новая Деревня, Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Новая Деревня

Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
897Новая, д. вл.на л. б. рч. Целимы.703038159172
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
Д. Новая50Вас. Вас. Обухов15939

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Жадовская волость
284Новая (Дурасовка), дер., при рч. Самородке; н. р.1367959181170

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Барышский район
30542Новая Деревнясело53°34'с.ш.46°52'в.д.N-38-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Барышский муниципальный район, Жадовское городское поселение
73604152111с Новая Деревнясело
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