село Дмитровка, село Дмитровка, Сумська область (на 2018) — Familio

Дмитровка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Лебединский уезд
2788Дмитровка, д. вл.при колодцах.35861397413
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Ольшанская волость
594. Дмитровка, деревня бывшая владельческая, дворов 101, жителей 612

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21350Дмитрівкаселор-н Лебединськийсільрада Гринцівська
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