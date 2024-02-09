село Гвардейцы, село Гвардейцы, Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Гвардейцы

Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1166Гвардейское (Благовещенское), с. каз.при рч. Таволжанке п р. Самаре.5555184705721Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Заплавинская волость
683. Гвардейцы (Благовещенское), село бывшее государственное, при речке Таволжанке, дворов 295, жителей 1762, церковь православная, ветряная мельница, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Заплавинская волость
С. Гвардейцы. Б. госуд. Рус. Прав.330911252743516141677

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
57133Гвардейцысело52°59'с.ш.51°35'в.д.N-39-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Борский муниципальный район, Сельское поселение Гвардейцы
36612412101с Гвардейцысело
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