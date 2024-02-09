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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1166Гвардейское (Благовещенское), с. каз.при рч. Таволжанке п р. Самаре.5555184705721Церковь православная 1. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
683. Гвардейцы (Благовещенское), село бывшее государственное, при речке Таволжанке, дворов 295, жителей 1762, церковь православная, ветряная мельница, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Гвардейцы. Б. госуд. Рус. Прав.3309—11252743516141677
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57133Гвардейцысело52°59'с.ш.51°35'в.д.N-39-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36612412101с Гвардейцысело