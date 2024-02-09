село Рожична, село Рожична, Вінницька область (на 2018) — Familio

Рожична

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Таращанский уезд, Староживотовская волость
1179. Рожична, село бывшее владельческое, дворов 108, жителей 705, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Таращанский уезд, Старо-Животовская волость
Рожична село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2045Рожичнаселор-н ОратівськийОратівська селищна об'єднана територіальна громада
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