Населенное место

Жижморы, им. (гр. Тышкевича), р. Страва, жит. 205 (100 м. 105 ж.), дес. 4192, у. гор. 42 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. ¼ в., ст. ж. д. Кошедары 7¼ в.

Жижморы, м., р. Страва, жит. 1987 (961 м. 1026 ж.), дес. 407, у. гор. 42 в., вол. пр. здесь, ст. кв. здесь, ст. ж. д. Кошедары 7 в.

Покерцишки, з., жит. 45 (26 м. 19 ж.), дес. 61, у. гор. 42 в., вол. пр., 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Кошедары 18 в.