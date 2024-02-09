город Жежмаряй, город Жежмаряй, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Жежмаряй

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Жижморская волость
Жижморы, им. (гр. Тышкевича), р. Страва, жит. 205 (100 м. 105 ж.), дес. 4192, у. гор. 42 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. ¼ в., ст. ж. д. Кошедары 7¼ в.
Жижморы, м., р. Страва, жит. 1987 (961 м. 1026 ж.), дес. 407, у. гор. 42 в., вол. пр. здесь, ст. кв. здесь, ст. ж. д. Кошедары 7 в.
Покерцишки, з., жит. 45 (26 м. 19 ж.), дес. 61, у. гор. 42 в., вол. пр., 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Кошедары 18 в.
Ромеровка, ф. (фон-Ромера), жит. 24 (11 м. 13 ж.), дес. 20, у. гор. 48 в., вол. пр., 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Кошедары 5 в.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Литовская ССР, Кайшядорский район, Жежмарский сельсовет
местечко Жежмаряй2649713

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žiežmarių seniūnija
Žiežmarių m.
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