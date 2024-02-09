Жежмаряй
Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Жижморы, им. (гр. Тышкевича), р. Страва, жит. 205 (100 м. 105 ж.), дес. 4192, у. гор. 42 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. ¼ в., ст. ж. д. Кошедары 7¼ в.
Жижморы, м., р. Страва, жит. 1987 (961 м. 1026 ж.), дес. 407, у. гор. 42 в., вол. пр. здесь, ст. кв. здесь, ст. ж. д. Кошедары 7 в.
Покерцишки, з., жит. 45 (26 м. 19 ж.), дес. 61, у. гор. 42 в., вол. пр., 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Кошедары 18 в.
Ромеровка, ф. (фон-Ромера), жит. 24 (11 м. 13 ж.), дес. 20, у. гор. 48 в., вол. пр., 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Кошедары 5 в.
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
местечко Жежмаряй2649713
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Žiežmarių m.