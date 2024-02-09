Холм
Чебсарский район, Северный край (на 1931)
- Статус
- не существует
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Красный Холм 7227хуторЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 26 км. Летнее: 26 км.Зимнее: 80 км. Летнее: 80 км.28