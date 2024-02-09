деревня Миса, деревня Миса, Baldones pagasts, Ķekavas novads (на 2019) — Familio

Миса

Baldones pagasts, Ķekavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курляндская губерния, Бауский уезд, Мисгофская волость
В одноименном селении

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ķekavas novads, Baldones pagasts
Misaagrāk Rīgas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=2799
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