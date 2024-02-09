деревня Павловское, деревня Павловское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Павловское

Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2060Павловская (Обаконовская), д.на лев. ст. р. Паденги.4317½41115
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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Устьпаденгская волость
Павловская Обакановскаядер.Паденгскогопри р. Паденьге, впадающей в реку Вагу42325Паденгскому
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