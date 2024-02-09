- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества байдачной мельницы жителей слободы Покровки Шестаковской волости Павловского уезда Колесникова Василия Андриановича и Моловадского Романа Васильевича. 190 Показать все
Опись имущества конной рушки жителя села Покровки Шестаковской волости Павловского уезда Савченкова Николая Петровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2437Ильмень (Покровка, Илемин), слоб. каз.при р. Доне.371540170185Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1127. Ильмень (Покровка), хутор бывший государственный, при реке Доне, дворов 156, жителей 527, церковь православная, 2 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Покровка (Ильмень).5869слободаПокровскаго1651065
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7364Покровкасело50°41'с.ш.39°51'в.д.M-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20633452101с Покровкасело