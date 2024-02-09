село Покровка, село Покровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Покровка

Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Опись имущества байдачной мельницы жителей слободы Покровки Шестаковской волости Павловского уезда Колесникова Василия Андриановича и Моловадского Романа Васильевича. 190 Показать все
Опись имущества конной рушки жителя села Покровки Шестаковской волости Павловского уезда Савченкова Николая Петровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2437Ильмень (Покровка, Илемин), слоб. каз.при р. Доне.371540170185Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Павловский уезд, Шестаковская волость
1127. Ильмень (Покровка), хутор бывший государственный, при реке Доне, дворов 156, жителей 527, церковь православная, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Павловский уезд, Шестаковская волость
Покровка (Ильмень).5869слободаПокровскаго1651065

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Павловский район
7364Покровкасело50°41'с.ш.39°51'в.д.M-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Павловский муниципальный район, Покровское сельское поселение
20633452101с Покровкасело
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