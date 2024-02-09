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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1511Плоское (Плоская), д. каз.при колодцах.2312115458472Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
722. Плоское, деревня бывшая государственная, дворов 143, жителей 994
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Плоская1624деревняПлосков.1491154
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50809Плоскоедеревня51°47'38°22'M-37-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38614464131д Плоскоедеревня